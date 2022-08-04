雖然我國內每日仍有上萬人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心已在今年2月15日專案開放移工引進，截至7月底為止已調進8萬4844名移工，其中看護移工僅有7502名、相較疫情前人數大幅縮減，勞動部官員說，印尼駐台辦事處以「零付費」為由，從今年3月18日起暫停驗證新聘看護工契約，要待合理調整家事移工資後才會恢復看護移工文書驗證。

印尼政府2020年時曾要求我國雇主應支付的移工來台包括往返機票、工作簽證、勞動契約驗證、公司服務費、護照更換、良民證、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用及住宿費用等11項目費用，初估上看10萬元。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國坦言，我國引進移工程序包括要符合聘僱標準、國內求才證明書、招募許可函後挑工，並向移工來源國駐台辦事處辦理契約驗證才能引進移工，但印尼卻以「零付費」為由，停止驗證看護移工契約，目前約有6.4萬名家庭雇主等待印尼解禁，若至年底則可能會有10萬家庭受影響。

蘇裕國說，推估零付費政策實施後，雇主可能要一次性負擔約10萬元費用，印尼也要求把家事移工薪資調整至基本工資（現為2萬5250元），為協助雇主盡速引進看護工，印尼近日回覆指出，如果台灣合理調整家事移工薪資後，將把台灣排除適用零付費政策外，並恢復看護移工文書驗證。

蘇裕國提及，發展署依就業安定基金管理會決議，兼顧雇主及移工權益的前提下，盡速規劃家事移工調薪建議、規劃把看護移工薪資從1萬7000元調為2萬元，也將規劃薪資補貼措施，以利雇主引進看護移工。