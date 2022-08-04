不滿美國眾議長裴洛西訪台，中共今向台灣周邊海域，發射多枚東風彈道飛彈。國民黨立委江啟臣下午在臉書譴責，中共這樣的軍事恫嚇，無助兩岸和平，破壞區域穩定，但蔡總統也應告訴國人，若共軍假軍演、真攻台，「我們準備好了嗎」？

國民黨立委蔣萬安也呼籲，北京當局勿以軍事行動，破壞區域的和平及穩定；民進黨政府應確實依照中華民國憲法行事，同時謹慎、全面地評估安全環境，避免台海從「政治對立」走向「軍事衝突」，兩岸和平、穩定、繁榮，才是人民之福。

江啟臣表示，中共在台灣周邊7海域軍事演習，形同封鎖台灣周邊，侵入我國領海、領空，軍演區域已達發放警報線，就差空軍作戰指揮部（ACC）判別是否有進襲可能，意即除國軍積極監控備戰之外，國人可能隨時要進入緊急避難狀態。

江啟臣質疑，中共宣布軍演後，民進黨政府做出因應5大指示，竟沒有任何有關共軍來襲因應作為，形同攸關國人同胞生命安全的因應作為空白；過去1996年台海危機有18套劇本，面對這次中共軍演蔡政府各項因應措施準備好了嗎？

江啟臣提醒民進黨政府，不怕一萬、只怕萬一，粉飾太平大可不必，事先告訴國人同胞面對戰事要如何因應自處，確保生命安全，讓民眾可以超前準備，是政府的責任，如此才能使全國上下齊心備戰，共同抵禦外侮、保家衛國。

蔣萬安則提到，針對中共制裁台灣一百多家食品廠及農產品輸陸，兩岸應儘速恢復對話交流，避免誤會；在此兩岸關係緊張時刻，全體國人一定要團結對外，共同度過這個危急難關，才能讓台灣持續向上發展。