台南市政府以反毒與交通安全宣導為主題，在暑假舉辦大型音樂會，7日在台南市政府永華市政中心西側廣場登場，歌星卡司陣容堅強，包括韓流始祖「酷龍」具俊曄、搖滾天團玖壹壹、高爾宣、閻奕格、黃瑋昕等巨星演出，預計吸引大批粉絲參加。

這場暑假大型音樂會難得請來大咖歌手，是台南市跨年演唱會外僅見的卡司其中還有成為台灣女婿的具俊曄擔任DJ，帶來40分鐘的播音秀，帶動現場氣氛。

為維持周邊交通順暢，台南市政府7日規畫下午3時起至晚上10時，南島路及東西南榕大道進行交通管制，建平路南往北方向則在當晚7時至10時間視情況彈性管制，提醒民眾經過該路段提早改道。

台南市交通局預計將湧入可觀民眾，當日南榕大道西段、西拉雅廣場周邊人行道（不含南島路）、中華西路人行道（府前路至南島路）、府前路人行道（市政中心至永華一街）、建平路（永華路二段至怡平路）、新南國小周邊人行道、金城國中周邊人行道均開放機車停放。汽車可停放周邊停車場及南榕大道東段路邊停車格位、建平三街臨時停車場。

台南市公車有0左路、6路、10路、14路、19路等多班公車可抵達會場，增設台南火車站北站至會場的接駁車，詳細路線及時間可上臉書粉絲專頁「運轉臺南好交通」查詢。另外為配合建平路彈性交通管制，市區公車於7日晚上7時至10時取消「二二八公園」站位。

台南市政府提醒，參與活動時請確實戴好口罩，做好手部清潔、維持社交距離，盡速完整接種疫苗，以保護自己和家人健康。