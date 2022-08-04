J.GAO主理人高宇蓁開心慶祝品牌4周年慶。（J.GAO提供）

J.GAO主理人高宇蓁開心慶祝品牌4周年慶。（J.GAO提供）

「台劇女神」高宇蓁自創的保養品牌「J.KAO」，去年被日商花王以「KAO」商標近似為由提告，最後敗訴，品牌7月起正式更名「J.GAO」，她4日慶祝品牌成立4周年並發表兩款新產品，被問起品牌更名損失，她低調直言「因為提前準備了，所以還好」。今逢是七夕情人節，與男友Rex交往超過4年的她，被問可有好消息宣布，笑說：「就是生日快樂啦！」

高宇蓁說，還沒有經歷求婚橋段，至於結婚生子計畫？「品牌剛更名，還在努力階段，今年有點太急迫，現在像『生小孩』才4歲，等可以念書了再說，目前這樣也滿開心」，至於真正的小孩，如果有的話很開心，沒有也沒關係，自己已有年紀，一切順其自然，「沒有凍卵， 過了30歲凍卵有點晚」。

她說平常不太過情人節，但出發參加記者會前就收到男友送的花束，透露雙魚座的男友常會給她不同驚喜，「 他真的滿懂浪漫，每一個節日、在一起的周年，甚至每一個月都在過紀念日，會準備大大小小的禮物，還會手寫卡片。滿佩服他的！」她說不會因頻繁過節日就麻痹，「很開心！抱著感恩的心情！」都回贈什麼？「我會跟他講，你有我就夠了啊！」被問男友私下都怎麼暱稱她，她一度臉紅害羞，推說「太親密了，不好意思」，後來才吞吞吐吐透露是「披薩」。

已許久沒拍8點檔的她，近期只接拍電影，月底又有一部電影將開拍，因為電影拍攝時間比較短，8點檔如果有適合的角色、時間也允許，她沒有排斥，「等『小孩』上了幼稚園再看看！」被說4歲小孩也可以上幼幼班，她笑答「幼幼班還是要有人帶」。她今身穿男友親自設計、以品牌LOGO為元素特別訂製的衣服，透露之後也會進軍服飾品牌。

回想過去4年經營品牌的辛苦之處，高宇蓁說，祝耀就是要盯緊每一年品牌規劃能否依照自己想要的方向去發展，哀怨表示：「白頭髮愈來愈多！都沒有放鬆的一天。」有次還夢到貨都不見了，半夜驚醒。

她坦言公司業績一直都還不錯，目前產品品項已經超過30樣，從草創時期員工僅4、5人，至今已暴增5倍多達20多人，倉庫加辦公區400坪不夠用，年底可能還要再擴充空間。今年初開始，她請了財務長來規劃，自己不太管業績的事，「他只要告訴我業績有成長、有沒有變好或變差，我則是專注在品牌發展方向構思，今年目標就是希望比去年成長15到20％」。