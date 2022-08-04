今天是七夕情人節，許多人忙著規畫晚上的行程，醫師提醒，若要展現強烈愛意要「種草莓」，切忌避開「頸前三角區」，因不當施力造成血管受傷，甚至會造成血管剝離等急性心血管風險，所以要盡量避開這個三角區位置；另外，口腔唾液含有許多細菌，若不小心讓對方破皮，務必趕緊清潔消毒，避免細菌感染。

今天是七夕情人節，許多人忙著規畫晚上的行程。（示意圖／Shutterstock）

急診醫師翁梓華在「急診柯南．翁梓華醫師」貼文表示，因今晚是七夕情人節，許多人的浪漫過節過程中會「種草莓」，即脖子上會有粉紅色痕跡，而此過程有一點危險。

翁梓華說明，「種草莓」是指與情人親吻時，在對方皮膚上用嘴巴吸允，將對方的一小部分皮肉吸進嘴裡，形成真空狀態造成皮下壓力不平均，以致皮膚表層的微血管破裂，即是完成一顆草莓。如果過程中運用上下排牙齒輕咬住一小塊皮膚，就會更明顯，因力道不同，草莓顏色可能會是粉紅色到深紫色，常見部位是頸部到肩膀和手臂處。

翁梓華提醒，人的頸部左右各有一條頸動脈，包括總頸動脈、椎動脈，總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條，形成「頸前三角區」，因為頸動脈為頭部供氧的主要血管，對於年紀稍長者要注意施力，若不當施力造成血管受傷，甚至可能會造成血管剝離等急性心血管風險，所以這個三角區位置要盡量避開。

醫師提醒，民眾若要展現強烈愛意要種草莓，切忌避開「頸前三角區」。（圖／取自「急診柯南．翁梓華醫師」臉書）

他並提醒，口腔內唾液有著非常複雜多樣的微生物群，大約包含700種的細菌，所以就算要展現強烈的愛意，動作要輕柔，切勿咬傷對方，若不小心破皮，要趕緊清潔消毒，避免可能的細菌感染。

至於次日如何避免「草莓」太明顯而尷尬，翁梓華建議，當草莓浮現時，就要趕快冰敷，一次不要超過20分鐘，休息一陣子後再繼續，先減少發炎反應也避免瘀血擴大，隔天再使用溫熱毛巾熱敷，促進血液循環將瘀青代謝，是讓吻痕消失的最快方式。