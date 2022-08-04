許多人有開車在路上爆胎的經驗，就有男子朋友的車子左前輪爆胎，由於該車輪框與輪胎已呈現「切齊式」分離，依稀還可以看見輪框中心的骨架，該車車主竟然還打算用「補胎」方式繼續上路；網友一看笑翻，紛紛歪樓「電火布黏一黏就好了」、「或許用OK繃可以頂一下」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，照片中是1輛轎車的前輪，然而，該前輪爆胎，導致輪胎與輪框呈現「切齊式」的分離，還可清楚看見輪框內的輪轂；原PO也在貼文寫下「我同事說 這算破輪嗎？這樣可以補胎嗎？」。

男子朋友開車遇到爆胎，導致「框、胎分離」，竟然還想用補胎方式繼續上路。（翻攝自爆廢公社）

照片一出，網友一見笑翻紛紛留言表示「泡麵補補看，或許還能救」、「速力控黏一黏」、「阿嬤幫你縫一縫」、「或許用OK繃可以頂一下」、「當時很想用膠帶貼起來」、「拿快乾膠，把側邊補起來就好，但車子的速度不可超過 10km/h」、「可以用瞬間膠黏一黏」、「回去叫慈母縫起來」、「電火布黏一黏就好了」。

另外，許多網友對於原PO朋友異想天開的想法直搖頭「腦子順便補一下」、「整個輪圈都要壞了」、「感覺是換車比較快」、「沒事，繼續開吧！鬼門剛開，應該很多人歡迎你的」、「該補的不是胎吧？」、「補起來開上高速公路直達天堂喔」、「可以這個可以處理，我有認識腦部權威，可以掛號」。