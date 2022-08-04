能否取得銀行授信及金融業投資資金，大型企業2024年將揭露新的重要資訊。金管會4日表示，資本額100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，將在2024年的年報上揭露因應氣候風險及溫室氣體排放等，包括碳定價、碳抵換或再生能源憑證額度、溫室氣體盤查及確信情況。

證期局副局長張子敏表示，落實ESG是全球趨勢，金融機構投融資都要考慮企業在永續方面有沒有作很好，上市櫃公司會分階段推動揭露溫室氣體盤查及確信等情況，第一階段是資本額100億元以上、及鋼鐵水泥業，2024年開始，銀行授信、投信及保險公司投資時，都會看年報中的揭露表，「這項揭露對企業未來很重要，否則在市場上會被排擠掉」。

台灣已設定2050年淨零碳排的目標，為了協助上市櫃公司及早因應訂定減碳目標，溫室氣體盤查及確信成為企業未來首要工作，金管會今年已發布上市櫃公司永續發展路徑圖，會分階段推動上市櫃公司揭露溫室氣體盤查的資訊。

首波是資本額100億元、鋼鐵及水泥業，2023年會揭露永續報告書，但更確切的財務、業務影響及碳排、碳抵換等數字，會給一年的緩衝期，到2024年年報中增列附表，即「上市上櫃公司氣候相關資訊」，其中就會包括溫室氣體，要強制揭露範疇一及範疇二盤查與確信情況。

第二階段是資本額50億元以上的上市櫃公司，及資本額100億以上與鋼鐵、水泥業的合併報表，要在2025年完成碳盤查，2028年揭露盤查及確信情況；第三階段才是所有上市櫃公司。

未來上市櫃公司至少要揭露以營業額計算出的溫室氣體排放密度，溫室氣體排放的規畫期程與每年進，若使用碳抵換或再生能源憑證的達成目標，抵換的減碳額度來源及數量等。

而金融業為了要符合綠色金融或ESG投資，未來也都必須看這些揭露報表，決定是否放款或投資，因此金管會強調此項揭露是國際趨勢，也對上市櫃公司取得資金、股價等很重要。