統一（1216）與旗下統清、統一超，因受2014年頂新公司油品事件波及，造成商譽及業務重大損害，向頂新及其負責人、相關人員請求損害賠償，經法院多年審理，勸諭兩造和解，統一4日公告雙方達成和解，統一集團總共可獲得1.7億元的賠償金，統一集團規劃賠償金扣除相關法院訴訟費用及處理成本後，將全數投入公益事業及公益團體運用。

統一主管表示，2014年9月頂新爆發油品事件，統一集團多家公司遭受波及，造成商譽及業務重大損害。為維護公司及股東權益，並追訴不法責任，由旗下負責油品業務的子公司統清，委託律師對頂新公司及相關人員提出刑事告訴，刑事案目前仍在台灣高等法院台中分院刑事庭審理中。

另外統一集團也提出民事求償，因案件事證龐雜，經法院審理多年，考量審理終結恐仍曠日廢時，法院勸諭兩造和解，經審酌，雙方均有息訟止紛之誠意，被告等並願誠心填補對統一集團的直接損害部分，並作出賠償以示歉意，統一集團參考委任律師的專業法律意見，在兼顧實體損害填補與節約司法資源的考量下，決定接受法院建議，於今天以總賠償金額1.7億元，達成訴訟和解。

統一集團會依先前對社會大眾之承諾，將所得賠償金，扣除相關訴訟之法院訴訟費用及處理成本後，全部投入於公益事業及公益團體運用。

在此之前，上周五最高法院也宣判，針對頂新前董事長魏應充，依食安法販賣假冒食品罪，及刑法詐欺取財罪，判刑4年10月;另外得易科罰金部分判刑4年4月，合計9年2月定讞，魏應充將第三度入獄。喧騰一時的頂新油品案經過多年纏訟，將正式落幕。