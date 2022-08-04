桃園火車站前近期出現一位女性街友，不時赤裸上身躺在店家前，引發熱議，也認為桃園街友有年輕化和女性化趨勢，社會局指出，該位女街友7月中旬出現被通報，確實因天熱脫衣睡覺，已列冊開案服務，近期就寢也配合穿衣，外展中心也有女性住宿專區，會持續輔導關心。

議員余信憲說，觀察桃園街友，有年輕化、女性化趨勢，近2周接獲不同市民反映，在桃園火車站前商圈有女街友半身赤裸躺街頭呼呼大睡，釀環境和社會秩序問題，除呼籲社會局妥善處理，也感嘆通報後社會局都有去協助，但許多街友不願接受幫忙被安置，淪為治標不治本。簡智翔也說，桃園、中壢2火車站周邊和文昌公園都是街友熱點。

社會局救助科指出，7月18日接獲通報前往關心，是51歲南投婦女，領有輕度身障證明，她坦言因天熱會脫衣睡覺，社工關心輔導後，已改善裸睡問題，白天也會收拾個人物品離去避免對店家造成困擾。

社會局指出，去年共協助24位街友脫離遊民身分，今年也已協助17位脫遊，其中3人返家、14人找到工作，目前列管199人，40歲到70歲占7成，女性則約13％。

社會局長鄭貴華坦言街友是很大挑戰，分析街友成因包括更生人、福利人口、疑似精神疾病或社會治安人口等，每月都會聯合勞動、衛生、警察、環保局和場地主管機關前往關心和後續追蹤輔導，避免產生環境整潔或藥酒癮脫序行為等問題，南北也各有1個遊民外展服務中心，會提供餐食、沐浴、短期住宿，會持續跨局處提供協助，希望協助重返社會。