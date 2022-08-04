LÜCY日前出演「神仙組合」演唱會。（TAIWAN BEATS提供）

「神仙教主」LÜCY帶來一場神仙級別的國際演唱會！這場名為「神仙組合」的演唱會真的很「仙」、狠豪華，將音樂風格、個性都激似的三地歌手跨國際彙集在一起，由台灣LÜCY攜手日本「羊文学」和泰國的Numcha一同出演，「讓你三個願望一次滿足！」不負神仙教主的頭銜！對此，LÜCY感到相當興奮，表示將首次見到「本尊」們，「網友終於要見面了」，並雀躍當東道主，「到時要帶她們去喝我最愛的珍珠奶茶」。

對於將舉辦史無前例的「神仙組合」演唱會，LÜCY說：「這是我第一次和海外的藝人一起演出，包括之前一起合作歌曲〈OH HEY〉的「羊文学」，僅透過視訊露臉，還沒正式面對面，很期待合體一起演唱〈OH HEY〉。」至於泰國的Numcha則只聞其歌聲，連視訊都還沒有過！「非常期待與她見面合作！」有趣的是，LÜCY並表示一開始聽到羊文学的音樂時，「看了歌詞、聽了旋律，覺得主唱是一個很活潑樂觀的女生。」但視訊看到其他團員後，「發現其他兩位不怎麼喜歡講話。」希望這次演出後，可以打開團員的話匣子，讓他們賓至如歸。

出生於2000年的LÜCY，因在自家小房間創作、投稿，2年前以一首〈CACTUS〉大放異彩，自此追隨者眾，她未發片就以單曲〈Heaven.zip〉入圍金音獎「最佳民謠歌曲」，旋即被樂迷封為「神仙教主」，瀟灑來去的動向甚受矚目，她一身波希米亞裝扮、舉手投足和創作都散發濃濃國際風，而首張專輯《LÜCY》在ØZI、J.Sheon、周湯豪御用製作人海大富的量身打造下，有望成為明年金曲獎的大黑馬。

父親節將至，是否有給父親準備驚喜？LÜCY表示前一天有工作，「但願可以早早收工，回家過父親節，計畫帶爸爸去做腳底按摩」；也提到父親有時會給她寫歌的意見，「密謀未來也要寫歌送給父母親大人」，至於七月鬼門開，被問到有沒有不可思議的靈異經驗，LÜCY提及5歲時，「好像甜的巧克力吃太多，吃到看到幻覺，以為我的手的紋路一條一條的是蚯蚓，而且一直在蠕動」，她當時放聲尖叫，跑去找媽媽求救，「我媽差點把我拉去醫院，她說懷疑我有幻想症」，被團隊笑說：「妳果然從小就很『仙』，吃巧克力也有事。」讓她啼笑皆非。