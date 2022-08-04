美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，也從下午1時56分開始至16時止，分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰今日就在臉書爆照直言「飛彈真的很快～結束了」，甚至喊出「黑台專家都錯了」，認為「只有面對危機！才能解除危機！」引發討論。

于北辰今日在臉書上表示「飛彈真的很快～結束了！今天的台海飛彈危機，在解放軍東部戰區發言人的宣告下，演習圓滿結束，海空管制解除！」這也讓于北辰直言「唱衰台灣的專家們傻眼了⋯什麼石油進不來！什麼封鎖台灣三大危機！這些黑臺專家你們都錯了！」于北辰強調「因為只有面對危機！才能解除危機！」最後更向民眾祝福情人節快樂，秀出了自己與家人的照片，直言「捍衛國家，讓國人愛其所愛」。

而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「謝謝國軍，真的保護海疆領空，超級感謝」、「只有面對危機才能解除危機，中肯！」、「但還是不能鬆懈，時時克克備戰！」、「臺灣的飛彈防禦要硬起來」，而大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅也表示，8月4日下午，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。施毅表示，這檢驗了精確打擊和區域拒止能力。而整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。