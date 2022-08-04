達方（8163）4日召開董事會，會中通過今年第二季與上半年度營運成果。第二季合併營收為77.5億元，較上季成長4.6％。歸屬母公司稅後淨利為2.86億元，較上季成長15.3％。稅後每股盈餘為1.02元。上半年合併營收為 151.7億元，較去年同期成長12.1％。歸屬母公司稅後淨利為5.35億元，稅後每股盈餘為1.91元。

達方表示，第二季營運雖受總體環境各種系統性因素干擾，合併營收仍改寫逾十年來單季新高。以電動輔助自行車（eBike）為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與公司策略聯盟開展下業績快速成長，季營收貢獻比重已逾4成。累計綠能事業上半年營收年成長逾5成。

鍵盤產品在高附加價值產品如商用筆電與電競鍵盤出貨帶動下，獲利較上季與去年同期表現佳，公司整體獲利在逐漸達成規模經濟下與營收同步提升。第三季雖面對通膨與地緣衝突等總體經濟變數，IT相關產品需求較不明顯，但在eBike相關產品需求殷切下，公司審慎看待營運表現。