總統蔡英文5日將於總統府接見今年總統教育獎得主，其中二位來自台新金控長期支持的南投空手道隊，歷年累計已有多達19位隊員獲總統教育獎殊榮，台新金控董事長吳東亮特別在4日設宴，為今年二位得獎學生田奕聖及張佑銘祝賀。

長期協助南投空手道隊發展的前縣議員許阿甘、教練黃泰吉、廖德蘭等均受邀出席，空手道小將們也把握機會，親自感謝吳東亮多年來的支持及鼓勵。吳東亮肯定南投空手道隊累計已培育出19位總統教育獎得主，表現卓越。

台新金控表示，總統教育獎高中組得主田奕聖，為來自花蓮壽豐鄉的阿美族人，父母多年前便離家，自幼便由嬸婆扶養，雖身處困頓卻從未自我放棄，為不辜負嬸婆養育之恩，要求自己更專注於空手道訓練；撐過辛苦訓練，從2018年至今一路累積奪下四金、四銀、六銅佳績，實屬不易。

總統教育獎國中組得主張佑銘從小便由祖母扶養，未料祖母於2020年底中風倒下，但他並沒有因此放棄，反而更加投入空手道訓練，不讓祖母操心，從2020年開始累計共取得一金、一銀、二銅佳績。

台新金控2005年開始支持南投空手道隊，多年來在黃泰吉與廖德蘭夫婦帶領下，除培育出19位總統教育獎得主，在國內、外重要賽事更是戰績輝煌，累計已獲得超過1,700面獎牌。為回饋台新金的長期支持，南投空手道隊也擔任台新公益慈善基金會天使團，2017年起利用學生放假時間，由黃泰吉親自帶領學生訪視基金會輔導的社褔團體，善盡己力回饋社會。

黃泰吉說，南投空手道隊學生接受幫助後，進而也投入社會公益，這是他們能在眾多優秀受推薦學生中獲得青睞的重要原因，特別感謝吳東亮對南投空手道隊及社會付出的大愛，使善循環得以綿延不斷。

台新長期重視體育發展，自2005年贊助空手道、2011年贊助女子高爾夫選手至今，2017年亦支持在台北舉辦的夏季世界大學運動會，並將贊助領域延伸至籃球與棒球項目，2018年起連續冠名贊助台灣最大型的女子路跑及青少年籃球賽事，2020年首度投入職業籃球隊，冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」。台新承襲推動公益善循環的體育推廣策略，將持續結合體育與公益，做到高度推廣、深度關懷。