上半年全球金融市場修正，主要是反映本益比評價下滑。而隨著歐美主要國家恐提前步入經濟衰退，企業紛紛下調獲利預估，更成為下半年股市的另一個風險。投信法人預期，台股第三季指數將呈區間向下走勢，是否有機會出現反轉，需觀察俄烏戰爭協商停戰進程、聯準會貨幣政策態度，以及櫃買指數有無止跌反彈跡象。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文指出，觀察接下來台股發展，我們認為分別有四大利多與利空須注意。第一個利多是台股目前股價淨值比相對低，殖利率誘人；第二是外資今年賣超台股金額已高於去年全年，可望出現回補；第三是原物料價格自高點下滑，通膨可望趨緩；最後是未來升息幅度可望收斂，有助台股止穩反彈。

而四大風險包括美國經濟提前符合衰退定義，且企業陸續下調下半年獲利預估，甚至認為明年經濟將持續衰退；加上大陸疫情再起，局部封城可能性增加，也為帶來供應鏈不確定性；最後是歐洲經濟持續疲弱下仍決議升息，恐有金融風暴隱憂。

不過，我們認為，台股籌碼面目前雖未見好轉跡象，但日前國安基金宣布護盤，仍帶給投資人一定的信心，預估短線將有支撐，中長期將回歸基本面。在投資布局方面，明年科技產業前景仍保守，但伺服器產業相對平穩，預期是科技投資的主軸。

今年以來受俄烏戰爭、大陸封城等諸多利空事件影響，通膨居高不下，在主要國家央行紛紛採取激進貨幣緊縮政策下，資本市場大幅震盪，台股一度跌破萬四關卡，但國安基金隨即宣布進場護盤。相較以往宣布進場護盤時，台股多在10年線位置，這次國安基金有提前護盤跡象，宣示意味濃厚，也讓台股暫時止穩反彈。

葉獻文指出，觀察接下來台股發展，仍有三大利多可以期待。第一項利多，是當前台股股價淨值比僅約1.78倍，略低於5年平均，顯示台股估值已在相對低點位置；且台股目前平均殖利率在4％以上，也優於主要股市。其次是外資今年以來雖已賣超上市櫃股票約兆元，遠高於去年賣超金額，但若台灣經濟表現優於預期，外資亦將有可觀的回補潮。

第三項利多，是國際油價、原物料價格皆已自高點回落，市場預期通膨高峰已過；且觀察世界貨櫃運價指數，今年以來已修正25％，有望加速通膨趨緩。最後一項利多，是美國雖然7月升息，預期9月仍有機會再升息2～3碼，年底利率將來到3.5～3.75％的水準，但市場預期，美國經濟將無法承受這樣的升息幅度，恐提前步入經濟衰退，預估2023年下半年就可能開始降息，提前進入降息循環，亦有利股市反彈。

葉獻文指出，因此，在投資布局上，以台股的主流科技股而言，我們預期PC產業仍處庫存去化期，2023年也將持續衰退，但手機產業可望於今年底落底，明年回復成長態勢。至於伺服器產業在Intel、AMD等大廠將推出新平台，驅動Server升級下，則可望連兩年維持正成長，也將是這一年的科技投資主軸。投資人可汰弱留強，選擇前景相對較佳的產業類別逢低布局。

然而，激進貨幣緊縮政策所帶來的經濟衰退隱憂，台股第三季也將面臨四大利空。

第一個利空，是美國聯準會的激進升息，雖有達到平抑通膨的效果，但同時也帶來經濟陷入衰退的苦果，進而可能造成企業裁員、失業率提高，連帶導致消費力下滑，企業獲利衰退，這將對股市造成負面影響。

第二個利空，是今年以來已有許多企業下調獲利預估，甚至對後市提出悲觀看法，認為2023年經濟將持續衰退。這些狀況已經反映在產業面，例如面板價格持續下探，PC、NB與顯卡庫存攀升，必須殺價競爭，皆是科技股至今積弱不振的因素。

第三個利空，是大陸的強制清零政策，導致已經脆弱不堪的供應鏈更不穩定；最後一個利空，則是歐洲經濟受俄烏戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力下不得不升息，恐使得體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂，成為新的歐債危機。

葉獻文指出，展望台股後市，我們預期，台灣經濟雖相對持穩，且有基本面與利多支撐，但在四大利空環伺下，2022年的成長恐出現停滯，第三季指數可能為區間向下走勢。但我們建議可以觀察三個面向，包含俄烏戰爭是否會在9月底前協商停戰；美國CPI下滑速度是否加快，進而導致聯準會貨幣政策態度轉變；以及櫃買指數是否率先止穩反彈，將有機會成為台股反轉走強的訊號。