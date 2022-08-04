去年6月住都中心成立「推陳出新站」，透過駐點服務來提供住戶諮詢管道。（新北住都中心提供／李奇叡新北傳真）

永和大陳地區都更案產權複雜，如今好消息傳來，單元1、4在新北住都中心努力下，有意參與都更的住戶突破9成，預計下個月就會公告招商，最快明年初簽約，整合速度刷新紀錄。

新北住都中心表示，大陳地區公辦都更案因產權問題，歷經流標、重建，停滯多年，但住都中心不懈召開多場說明會，並貼近服務住戶，總算加速整合，讓超過9成住戶願意參與都更。

住都中心說明，更新單元1、4現有住戶合計近650戶，基地面積高達8400多坪，多數建物屋齡超過40年，屋況老舊、增改建情形更是嚴重，都更工程將加強建物耐震度，以及防災安全性，加上整體環境規劃，預料必能提升居住品質。

住都中心執行長汪禮國說，正式招商前中心為單元1、4的住戶召開16場地區說明會，最多住戶關心的議題是房屋拆遷補償費、租金補貼，這部分中心都已經向住戶詳細說明。

汪禮國強調，本案預定9月就會公告徵求興建廠商，今年底評選完成後將儘速送交市府審議。

汪禮國指出，去年6月住都中心成立「推陳出新站」，透過駐點服務來提供住戶諮詢管道，並即時處理，讓雙方溝通順暢，此外，駐點人員也會逐戶拜訪，傾聽在地聲音，並關懷弱勢族群、獨居老人。

住都中心透露，眾多住戶中有位戰後來台的9旬老翁，為第一代大陳人，因語言和文化上的差異，生活社交圈比較封閉，所幸在住都中心耐心說明下，老翁也對搬新家充滿期盼。

另外面對失聯住戶，住都中心人員也是鍥而不捨，冒著風雨前往八里山區，經詢問多家宮廟後，終在深山的媽祖廟找到老奶奶，態度十分積極，住戶也都給予肯定。