民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天七夕情人節發布影片談當年「秋鬥婚禮」，現在回想起來覺得：「當時怎會這麼勇敢？」(賴香伶提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天七夕情人節發布影片談當年「秋鬥婚禮」，現在回想起來覺得：「當時怎會這麼勇敢？」(賴香伶提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天七夕情人節發布影片談當年「秋鬥婚禮」，賴香伶說，他是家中排行最小的女兒，當時想圓病重父親的心願、決定年底結婚，秋鬥主辦者為了讓遊行增加亮點，找他們街頭結婚，現在回想起來覺得：「當時怎會這麼勇敢？」

賴香伶說，她是家中排行第十、最小的女兒，父親當時重病，為了一圓父親心願，決定於當年底結婚，當時秋鬥有萬人參與，結婚的舞台，是聯結車的平台，「現在回想起來，覺得當時怎會這麼勇敢？」後來遊行隊伍轉到勞保局，她也跟著隊伍走、脫下婚紗，跟著萬人、萬彈齊發抗議。

賴香伶也提到，開的高齡26年老車也與父親有關，當時父親在桃園機場貨運站工會工作，也在桃園租屋，父親留給她15萬元當嫁妝，父親走了之後，母親要她買車方便回家，這15萬元、加上標會30萬元、合計45萬元買了TOYOTA的小房車Tercel，到現在26年了，還是很好開，每次上車就會跟爸爸講話。

賴香伶忍不住鼻酸說，「對我走社運，他一開始也很不贊成」，「他說你們選這種路，太辛苦了…」，熱淚盈眶的賴香伶向主持人求饒說「你不要問我車子的事情」。

七夕情人節免不了提到丈夫的事，賴香伶忍不住爆料說：「我先生會去光華商場找一個30元耳機改裝」，他說「變成3000元價值」，結果家裡堆滿耳機「被我罵」。她也爆料自己的興趣是令人意想不到的「裁縫」，笑說以前家政課怎麼都學不好，後來找影片學裁縫，才發現其實沒那麼難，她看影片自學剪裁、縫製當舒壓。