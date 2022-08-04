聯合國秘書長古特瑞（Antonio Guterres）抨擊油氣公司「怪異的貪婪」（grotesque greed），呼籲全球政府應該對這些企業額外獲利「課稅」，以支持最弱勢的百姓。

古特瑞表示，「石油與天然氣公司藉由此次能源危機，從最貧窮者和社區手中賺取創記錄的暴利，這是不道德的。」

美國兩大石油業者艾克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）、英國殼牌（Shell）、法國道達爾（TotalEnergies）最近一季合計賺近將近510億美元，幾乎是去年同期的兩倍。今年首季這些能源巨擘的利潤合計接近1,000億美元。

古特瑞指出：「我呼籲全球政府課徵額外稅，利用稅收扶持這些在艱苦時期最弱勢的人。此外我也呼籲各個地方的人們向化石燃料產業傳達清楚的訊息：這些業者的貪婪正在懲罰最貧窮與最弱勢的人口，同時摧毀我們唯一的共同家園。」

政治家與消費者團體早已怒批石油公司利用全球能源供應短缺之際賺進豐厚獲利。美國總統拜登6月曾揶揄艾克森美孚等業者「賺的錢比上帝還多」，當時該國消費者燃料價格已飆至歷史新高。

英國上月宣布，針對北海油氣業者開徵25％的暴利稅（windfall tax）。

古特瑞指出，俄羅斯入侵烏克蘭以及氣候異常已經在全球引發糧食、能源和金融危機。他說：「許多開發中國家債台高築、無法取得融資、仍努力走出新冠疫情的低谷，這些都可能瀕臨崩潰邊緣。我們已經看見一波經濟、社會、政治動盪的警告訊號，沒有任何國家能夠置身事外。」