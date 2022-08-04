台商資金持續回流！金管會2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，金管會銀行局主秘侯立洋4日公布最新成果，七家銀行開辦已獲得核准的高資產客戶達2,619人、資產管理規模（AUM）達3,377億元，僅二個月就新增944億元，其中，中信銀、兆豐、一銀位居前三大銀行，目前還有一家符合資格的銀行遞件申請開辦此項業務，正在審查中。

侯立洋表示，金管會在2020年針對上億元高資產客戶推出「新財管方案」，放寬銀行可對高資產客戶提供八項金融商品及服務，並於2020年12月31日、2021年5月18日分兩波開放七家銀行開辦，包括中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行。

據銀行局統計，截至2022年6月底，7家銀行已獲得核准的高資產客戶共有2,619人，資產管理規模（AUM）3,377億元；其中，不管是客戶數還是資產規模，中信銀都居冠，客戶數達1,172人、資產規模達1,202億元，兆豐銀則後來居上，排名第二，一銀則排名第三。目前AUM的資產配置組合如下：存款占46％、保險占19％、基金占13％、境外結構型商品占7％、債券占7％。

侯立洋分析，前三大銀行除了有既有龐大客戶群的潛在優勢外，對創新商品開發程度也較高，像中信銀已發行2檔外幣結構債，兆豐銀與一銀也在今年7、8月各發行二檔外幣結構債商品。

侯立洋指出，首批核准的四家銀行已臨屆期滿，2023年6月底前要再重新送相關資料審查。

據「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第九條規定，銀行自核准日期起「3年內」可辦理，屆滿6個月前要再函報金管會五項資料作為核准續辦或終止業務的考量。

包括：一、業務辦理成果、規模及效益。二、內部控制及風險控管情形。三、有無重大客訴爭議案件及處理情形。四、進階人才培訓及參與推動我國理財服務的人才優化及產業發展的辦理情形。五、發展創新性境內金融商品情形。