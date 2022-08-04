衛福部公布去年度國人死因排行，前五大分別為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病，面對升高的風險，更需要及早防範，對此，台新人壽近期推出「臻保健康利率變動型美元終身保險」，協助保戶安心壽險保障，在繳費期間內初次罹患7項重度重大疾病可豁免保費，且每年有機會獲增值回饋分享金，做好人身風險管理又能滿足資產傳承的需求。

台新人壽董事長蔡康指出，臻保健康利率變動型美元終身保險，設計上從提高民眾的人身保險保障出發，具有多項優勢，包括繳費6年，第3年起即享有高保障，及壽險保障給付項目含身故、喪葬費用、完全失能及祝壽保險金，在契約有效期間且在繳費期間內，初次罹患癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)、腦中風後障礙(重度)、癱瘓(重度)、末期腎病變或執行冠狀動脈繞道手術、重大器官移植或造血幹細胞移植7項重大疾病，皆能豁免續期保費，讓被保險人在面臨重大風險時能無後顧之憂。

台新人壽6年繳「臻保健康利率變動型美元終身保險」提供至100歲的終身保障，0歲至70歲皆可投保，投保年齡廣，投保額度最低3,000美元、最高750萬美元，彈性空間大，另有機會獲增值回饋分享金，提供民眾選擇增額繳清給付方式提高保險保障，不論是對於有意預先控管人生風險或進行多元配置資產的保戶，都能加以妥善規劃，讓美好的人生有更寬廣的可能。