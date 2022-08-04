裴洛西訪台引爆美中台關係快速惡化，國際上的戰略專家們正在評估裴洛西訪台之舉對美國亞洲戰略造成的影響。美媒引述國際戰略專家的分析稱，裴洛西訪台之舉削弱了美國多年來在亞太地區經濟與外交戰略成果，美國的盟友們因為角色被弱化而基本上保持沉默，現在日韓澳等亞太盟友們都在為裴洛西訪台造成的後果做準備。

《紐約時報》報導說，拜登政府在制定亞洲經濟和外交戰略上花了好幾個月的時間，為對抗中國，美國極力穩住亞太的盟友，向他們保證美國將在亞太地區長期存在。包括對所羅門群島的關注、推動澳英美三邊安全協議(AUKUS)、發起區域經濟協定並首次邀請日韓出席北約會議等，以顯示拜登政府在應對俄烏戰爭時，並未忘記亞洲。

但是，美眾議院議長裴洛西對台灣的訪問已在威脅削弱白宮的這些努力，盟友們想知道此行給拜登在亞洲的統一戰線造成了什麼損害。人們會擔心裴洛西訪台是一個不必要的挑釁，分散了盟國對抗中國軍事實力和經濟影響力的注意力。盟友們至今對此事仍保持沉默，在中國進行反制措施時，美國的盟友們感覺受到冷落。

報導引述哈佛大學費正清中國研究中心的韓國訪問學者李成賢說，裴洛西訪台的處理方式令人擔憂，中國對此事的回應成了華盛頓激烈辯論的話題，這件事本身就表明了中國地位的上升，是華盛頓向該地區的盟友和夥伴發出的非常糟糕的外交信號。

報導說，中國一向對亞太國家宣稱美國是步入衰落的大國，中國正在崛起，而鑑於中國的經濟和軍事實力，美國的盟友們希望華盛頓在涉及中國的事務時與他們磋商，但在裴洛西訪台這件事上，美國似乎沒有這樣做。

東京大學副教授佐橋亮說，裴洛西訪台對日本來說完全沒有戰略利益，「我們大力支持台灣的民主，也非常感謝美國為台灣防務所做的努力，但訪台是完全不同的做法」。他補充說，「我們真正想看到的是一個更安靜的環境，這才是真正能讓日本和美國加強與台灣的安全夥伴關係的環境。」

曾在澳洲政府擔任國防情報分析師的艾倫．杜邦則指出，各國現在都在為裴洛西訪台的後果做準備。拜登沒能說服裴洛西取消訪台，在澳洲也讓人覺得不可思議，裴洛西訪台「是一場不必要的危機」，「是個烏龍球，是美國給自己製造的問題」。