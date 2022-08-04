41歲日劇男神高橋一生傳新戀情，繼上一段跟小15歲女星森川葵，今（4日）再被日本八卦媒體《FRIDAY》爆料，他因和與小17歲女星飯豐萬理江因合作漫改劇《岸邊露伴一動也不動》假戲真做，目前正在交往中，甚至還已到了同居階段，

報導中指出，飯豐萬理江在《岸邊露伴一動也不動》殺青後便搬到高橋一生的公寓，小倆口相當低調，喜歡宅在家，也不愛玩社群軟體，加上都對料理有興趣，基本上工作結束後就是回家做飯，享受2人世界。不過雙方經紀公司目前對此尚未回應。