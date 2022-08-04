藝人茵芙擁有甜美外表及火辣身材，因演出《天之驕女》小三「周品萱」一角備受關注，人氣扶搖直上的她，被封為新一代的「本土劇女神」，近來演出《美麗人生》演出心機壞女人，沒想到一名觀眾入戲太深，以輕生要脅，讓茵芙嚴肅表示「完全無法接受與容忍」。

茵芙今（4日）在社群平台發文公開網友私訊，只見該網友傳訊息：「以前覺得妳演的戲很好看，現在覺得妳現實生活就是張淑瑛這種人，令人厭惡，毀了我覺得好看的戲，真的想去自殺」，該網友言詞非常激烈，最後還對茵芙說：「希望妳消失」。

茵芙對此回應之前演八點檔《天之驕女》就收到各種入戲觀眾傳來的謾罵、人身攻擊等留言訊息，但同時也有一些暖心的觀眾表達鼓勵，她感性坦言：「其實不管是童話故事、日劇韓劇美劇也都有反派。我也是秉持著任何角色都是服務劇情，我們努力詮釋就是為了呈現出精彩有張力的故事。」作為演員，茵芙表示自己遇到太過入戲的觀眾，多半還是感謝的心，不太會將負面評價放在心上。

不過茵芙直說：「但有兩種人我完全無法接受與容忍。就是對自身以及他人造成生命威脅的人！」更透露過去有前輩收到死亡威脅，對方還知道具體的住址，還有演員被恐嚇要危及孩子的安全，對於網友聲稱想自殺，茵芙直言承擔不起，「我多麽希望這些人只是因為當下情緒失去理智而寫出這些話。」希望觀眾能夠在享受戲劇的同時，也請分清楚戲劇與現實。