美國眾議院議長裴洛西3日結束訪台行程，中國大陸在4日對台灣周邊6處海域展開連續3日的軍演，並禁止台灣柑橘、竹筴魚及白帶魚的輸入。前民進黨立委郭正亮表示，裴洛西繞開第一島鏈，以及共軍直接把台灣給圍了，恐怕會出現後遺症，回不去了。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，第一個，裴洛西繞開第一島鏈，這是否意味著未來碰到敏感衝突時，美國要進來第一島鏈就會猶豫呢？會讓人覺得美國對進入第一島鏈跟大陸發生直接軍事衝突，開始認為有比較大的風險。 裴洛西除了繞開第一島鏈，對於大陸在南海中段有幾個填海造陸的基地，也沒有飛越，而是繞過去。

郭正亮接著表示，第二個就是共軍跨越中線，直接把台灣給圍了，以後可能就沒有中線。對這新的常態，美國的看法是什麼？現在沒有看到美方的軍事介入，日本、韓國軍方也沒有聲明，這兩件事會有後遺症、會有後果。

郭正亮指出，大家在看裴洛西這件事，主要是在看軍事的後果，而不是政治、經濟，經濟還算小的，經濟的部分，錢以後還可以賺回來，但是軍事新的底線，恐怕就恢復不回去了。

郭正亮認為，大陸畫一條第一島鏈紅線，裴洛西就讓了；大陸對台灣封鎖包圍的演習。若一路到8月8日，日本、美國都沒有軍事的反應，這意味著以後台灣若被封鎖自己解決吧，美方不宜介入 、不方便介入。