（取自謝國樑臉書）

謝國樑 （右）從美國返台隔離完畢後，前幾天向朱立倫（左）分享訪美成果，（取自謝國樑臉書）

基隆市長參選人謝國樑日前訪美返國，目前在隔離中。他表示，已向朱立倫主席分享此次訪美成果，包含已簽署的兩份合作備忘錄（MOU），與想要在基隆舉辦亞洲民主營的想法，未來能利用基隆這個平台，進行城市治理及產業交流。

謝國樑在臉書指出，這次他訪美第一站，就是受邀參加 美國立法領袖基金會（SLLF）的年度大會。他解釋，美國立法領袖基金會（SLLF）由各州的參眾院議長、黨鞭來組成。他此行訪美所接觸的各州立法領袖基金會成員，相當於是各州與「裴洛西」 同類型的政治人物，該基金會也就是集結全美各州的立法領袖，每年定期舉辦年度聚會。

謝國樑說，這次出席SLLF的年度大會，還有一個重要的任務，就是與SLLF的執行長Steve Lakis完成合作備忘錄（MOU）的簽署，未來SLLF將會把基隆當作一個據點並設立辦事處，讓各國「縣市首長及立法領袖」 能利用基隆這個平台，來進行城市治理及產業交流。

謝國樑直言，他將舉辦「亞洲民主營」，我想藉由這個民主營，讓 美國各州的立法領袖，與 亞洲各國縣市首長與立法領袖，來到基隆進行交流與聚會，大家一同分享民主治理等相關經驗，進行雙向、有建設性的互動交流，也藉此機會讓各國友人能夠更認識基隆，「讓我們一代接一代，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！」