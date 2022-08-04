浪漫經典電影《花樣年華》暌違22年以4K修復版重返大銀幕，除了獻給觀眾細緻無瑕的畫面，亦讓影迷重溫影帝影后同台飆戲的絕代風華，該片在2000年上映當年不僅讓男主角梁朝偉一舉拿下第53屆坎城影帝，亦使女主角張曼玉獲封港台雙金影后，電影亦在各大國際影展中大放異彩，曾獲選《時代》雜誌的「世界影史百大不朽電影」、BBC的「世界影史百大外語片」及美國CNN評選「影史18部最佳亞洲電影」第一名。

2位巨星在過去的訪談中透露因該片歷時近15個月拍攝，必須長期投入角色情緒中，才有辦法維持氛圍連貫性，導致殺青後很難抽離，梁朝偉坦言：「我對入戲完全沒有問題，但抽離真的很難。」張曼玉亦感同身受地說：「拍完《花樣年華》，我陷入非常嚴重的憂鬱低潮，在家發呆了3天就得收拾行李參加坎城影展首映會，當時的我根本還抽離角色，來不及消化情緒，就要開始回答記者問題，以及接受各界對電影的反應，實在太痛苦了。」

為慶祝《花樣年華》上映20周年，導演王家衛於2020年完成電影修復，帶給世界影迷4K修復版，並相繼於紐約電影節、法國盧米埃爾電影節及韓國釜山國際電影節展映，引發各地影迷朝聖熱潮；而歷時多年修復，王家衛導演引用電影經典對白形容：「『那些消逝了的歲月，彷彿隔著一塊積著灰塵的玻璃，看得到，抓不著。』這正是我2015年重看這部電影的感受。經過漫長的電影修復過程，今天，玻璃已不再塵封。」

《花樣年華》4K修復版將於9月16日在台上映。