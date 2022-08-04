台海緊張，政客風涼話引網民眾怒！美國眾議院議長裴洛西旋風訪台後患無窮，共軍宣布今(4日)起在台灣周圍六處海域演習；對此，民進黨台北市長參選人陳時中表示，「抗中保台是基本精神」，還呼籲大家「做自己靈魂的主人」，被PTT網友認為又在「講X話」，瞬間把他噓到爆。

台北市政府今(4日)舉辦社區治安營造研習觀摩會議，藍、綠營台北市長參選人蔣萬安、陳時中都有出席，但兩人抵達時間則巧妙避開，並無直接互動。蔣萬安受訪時表示，「抗中保台」是民進黨選舉時慣用手法，民進黨防疫無能、治國無方，到選舉就操作意識形態。

針對對蔣萬安質疑抗中保台是民進黨操作，陳時中受訪時表示這有點扯遠，抗中保台是基本精神，他認為要與理念相近國近做朋友、理念不相近敬而遠之，保護台灣也是天經地義該做的事。陳時中表示，不管是候選人或一般選舉人，在錯綜複雜情況下應該做自己靈魂的主人、做對的事情。

被問到如何捍衛台灣？陳時中表示，捍衛台灣大家會各司其職，每個單位有每個單位的任務，像我們一般民眾在蔡英文總統領導下「心頭抓乎定」、不要自亂陣腳，就是對政府最大的幫助，並在自己崗位做好要做的事，不要自己亂自己。

PTT鄉民看到阿中這番話則不忍了：「自主應變」、「什麼鬼？」、「噓時鐘」、「口罩都不能決定要不要戴了」、「抗中保台萬用」、「先中斷兩岸貿易再嘴好吧，抗疫苗部長」、「烏克蘭可沒有天天在吵俄羅斯不買東西啊」、「到現在沒提啥政見，整天幹話」、「可惜你靈魂的主人是DPP」、「這個人我真的不行」、「精神勝利法」、「靈魂歌手要轉職變靈魂市長了嗎」、「把靈魂賣給綠惡魔的閉嘴」、「所以你實際有什麼作為？只會喊口號」、「你自己先去面對那些病死的靈魂」、「第八號當舖」、「越來越討厭時鐘了」、「講個話就要整天罰300還自己靈魂勒，有病」、「別人的我不知道，你靈魂的主人肯定是高端」、「跟抄跑堅真的是草包二人組」、「這傢伙讓人看了一肚子火」。