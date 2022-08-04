現代的老爸可是又潮又時尚，不少老爸更是音響迷，但音響向來價格高昂難以下手，而由專業音響品牌EDIFIER攜手國際知名音響設計師Phil Jones所打造的AIRPULSE，就有不少親民，又或是入門級的音響產品選擇，本月更推出了買音響送耳機的優惠，讓小資族也能輕鬆下手。
AIRPULSE今年父親節就推薦了兩款明星音響產品，包括充滿了美式復古風的「P100X 一體式立體聲音響」，以手工打磨的木質紋理機身、金色精緻的品牌標誌，搭配刻度全金屬旋鈕，更採Phil Jones所打造的高音專利技術，能呈現出中低音乾淨純粹力度。
至於有更高音質需求，但預算又有限的，則有入門之選「A100 Plus 主動式音箱」，採5吋中低音單體，搭載高強度鋁鎂合金振膜，打造音質清晰、層次豐富，且保有震撼表現力的低頻，外型則採摩登時尚的造型，更有多色可選；本月凡於AIRPULSE官方授權通路購買任一產品，即贈EDIFIER高質感藍牙耳罩式耳機。
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