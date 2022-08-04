民進黨新北市長參選人林佳龍近期多次就城市外交議題炮打新北市長侯友宜，稍早他也跟上民進黨台北市長參選人陳時中，拋出「國際事務局」政見，要大力推動新北市與各國城市的交流。

林佳龍表示，先前他在「首都的12門課」政策願景中，曾提出「世界共好篇」，探討大台北首都圈與國際的連結計畫，其中就曾提到未來市府需有整合國際事務的平台。

林佳龍認為，陳時中提出台北市未來要成立「國際事務局」，是一個非常具體的主張，因此他也宣布，未來當選後，新北市也將設立「國際事務局」，主要負責致力推動與各國城市間的交流，在外交、經濟、文化、數位產業等領域建立交流網絡，提升新北國際能見度。

​林佳龍指出，新北是台灣人口最多的城市，也是大台北首都圈的樞紐城市，從地理位置、人才資源、產業結構來看，新北都已經具備良好條件，躍升為國際都會城市。​

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林佳龍批，新北市已經升格12年，這12年侯友宜以副市長、市長身分主政，但目前在許多重要的全球城市指標排名中，新北市都無法上榜，而城市外交裡基本的「雙邊關係建立」，侯友宜也只簽訂2個姊妹市，前9年更是掛0，國際交流能量不足。​

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​林佳龍期許，城市是民主發展與外交的重要起點，要讓新北成為外國人來台灣會記住的城市，也要讓新北拓展國際能見度，盼藉著推動雙北「國際事務局」的成立，能讓城市的國際水準再上一級。