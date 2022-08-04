美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，中國大陸隨即在4日舉行軍事演習，國防部也證實，中國大陸從下午開始分數波次，對於飛彈發射靠近高雄，高雄市長陳其邁也回應，嚴正譴責中國破壞印太地區的和平，也表示昨日9時已召開應變會議，會密切關切局勢發展。

裴洛西旋風訪台後，共軍實施飛彈演習，國防部也證實，中國大陸從下午1時56分開始至16時止，分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。

對於飛彈範圍緊逼高雄，陳其邁出席台灣文博會開幕典禮表示，嚴正譴責中國這種片面改變現狀的方式，這不僅是破壞印太地區的和平與穩定，更嚴重影響到整個區域的經濟、交通以及安全相關。在此時此刻，政府跟人民，絕對會堅定地來捍衛我們國家的主權，台灣人民也會更加的團結來支持政府保衛台灣。

陳其邁也表示，昨天晚上9點已經召集第一次的應變會議，包括資安、安全以及交通、相關民生的物資來維持整個市政府跟社會穩定的運作，也會密切的來關切整個局勢的發展，來採取必要的因應作為。