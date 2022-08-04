影帝秦漢和前妻邵喬茵的47歲兒子孫國豪，4年前和網紅女友楊泊霓生下女兒Serena，因沒打算結婚還發文向外界致歉。今（4日）是七夕情人節，楊泊霓（Nini Yang）PO兩張比基尼照，纖細又有胸的好身材媲美模特兒，也很難想像是一個孩子的媽。

楊泊霓是美妝部落客，擁有美艷臉蛋和178公分的身材，臉書擁有17萬粉絲，小有名氣。今（4日）她發文祝大家七夕情人節快樂，同時分享3張照片，其中2張是楊泊霓穿比基尼的辣照，畫面中，她把頭髮全部梳成高馬尾，小巧臉蛋塗抹精緻妝容，身穿艷紅比基尼和三角泳褲，幾乎找不到一絲贅肉，胸骨清晰可見，苗條到不像生過小孩。

不過，楊泊霓瘦歸瘦，上圍還是很有料，渾圓形狀若隱若現，而她雖已178公分，仍踩著高跟涼鞋，一雙修長美腿直又細，轉到背面又有ㄦ字腰、美尻，讓許多網友大飽眼福，紛紛留言：「完美比例」、「超級名模」、「好高挑」。

楊泊霓2017年11月宣布懷孕，隔年2月迎接女兒Serena，遲遲沒有跟孫國豪登記結婚、補辦婚禮，引起外界好奇；女兒出生3個月後，孫國豪在臉書PO聲明道歉，強調和楊泊霓皆沒意願登記結婚，「我們仍在等待更成熟的時機，給孩子一個穩定的成長環境與見全的家庭。」獲得許多粉絲力挺，認為私事不需要被公眾批判、甚至出面道歉。