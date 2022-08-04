全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今日宣布旗下Nytro系列迎來兩款新品，分別Nytro 5550 SSD 與Nytro 5350 SSD。結合群聯電子的技術打造而成，此兩款新品為Seagate Nytro 5050 NVMe SSD系列，為資料中心提升效能、效率並提高儲存密度。

新品設計旨在減少耗電量並提升運算能力，提供具成本效益的解決方案，協助用戶突破業務應用環境中的瓶頸、改善服務品質（QoS），並提供最高層級的資料完整性和安全性。

Nytro 5350 PCIe Gen4 NVMe SSD讀取速度為最新SAS SSD的兩倍，頻寬更可達到SATA SSD的十倍以上，大幅改善QoS。Nytro 5350設計目標在於為資料中心提供更佳的運算能力，並且降低總擁有成本（TCO）。頻寬高達7.4GB/s，隨機讀寫速度可達 1.7M IOPS / 195K IOPS，回應時間穩定且一致。

Nytro 5350經過完美調適，可提升超密集環境中的儲存密度與容量。Nytro 5350採用雙埠設計，15公釐規格可提供高達15.36TB的容量；而7公釐規格則具高達7.68TB容量，支援U.2與U.3介面，提供Active-Active架構的高可用性。Nytro 5350可滿足企業級的工作負載量，耐久性也有所提升，可提供長達250萬小時的MTBF以及1 DWPD。

Nytro 5550 PCIe Gen4 NVMe SSD 是以Nytro 5350的規格為基礎，採取混合式工作負載設計，在同級產品中提供最佳的效能，隨機讀寫速度達1.7M IOPS / 470K IOPS。Nytro 5550具備高耐久性，以利長期移動企業資料，提供長達250萬小時的MTBF以及3 DWPD，實現耐久性和可靠性。

與Nytro 5350的小型規格與支援介面相同，Nytro 5550能以15公釐的規格提供最高12.80TB的容量，7公釐規格則提供高達6.40TB 的容量，可大幅提升超密集環境中的儲存容量。