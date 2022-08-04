是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布，將其是德科技開放式無線存取網路架構（KORA）測試解決方案拓展至雲端，以提高靈活性並加快部署。此外，該公司的LoadCore 5G核心（5GC）測試軟體現已在AWS Marketplace上架，讓客戶能透過以量計價、按需付費（PAYG）的方式，根據使用狀況控制成本。

AWS Marketplace是一套數位目錄，方便客戶搜尋、購買、部署和管理第三方軟體、資料、服務，乃至商業解決方案，並在Amazon Web Services（AWS）上經營業務。

KORA為是德科技測試解決方案的一組套件，可驗證端對端O-RAN無線基礎設施的功能和效能。Keysight LoadCore 5GC測試軟體為KORA旗下的元件，可協助客戶進行網路容量測試、測量裝置資料傳輸速率、並模擬許多終端使用者的行為和行動情境。

透過LoadCore這套可擴充的5GC網路效能驗證解決方案，企業可驗證連接服務是否能在各種嚴苛的使用情境下（例如天災或重大事件導致使用量暴增時），穩定地運作。