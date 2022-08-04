長榮（2603）辦理現金減資六成案子已完成實收資本額變更登記，以第一季財報資料為計算基礎，減資後每股淨值將達206.35元。

長榮辦理現金減資六成，每股退還6元的案子已完成變更登記，實收資本額從529.1億元，降至211.64億元，每股淨值從第一季的82.54元，提升至206.35元。

長容辦減資案的股票最後交易日是9月6日，9月7日到9月16日停止交易，新股上市日為9月19日，現金減資退還股款日為9月29日。

長榮股東目前來到45.3萬人，比兩年前暴增2.5倍，目前持股在5張以下的有38.3萬人，投資人高度關注此次的減資案。簡單來說，若投資人目前有一張（1,000股）長榮股票，參與減資後，9月19日集保庫存持股是400股，9月29日再收到新台幣6,000元的減資退款；若不想參加減資，投資人需在9月6日前（含當日）賣出。