詐團高薪徵電腦工程師 三峽警機場攔截被害人赴外

新北市三峽警分局發現詐騙集團在臉書刊登徵才廣告，以「免學歷、免經歷、月薪10萬元」話術，徵求電腦工程師至泰國曼谷工作，甚至可代辦護照及包辦食宿、機票，出國日期訂於本月3日上午，分局不敢大意，立即聯繫新北市刑大、航空警察局於當天上午到桃園機場，成功攔下6名被害人，免遭詐騙集團拘禁利用。

三峽分局表示，昨（3）日凌晨1時許獲報有詐騙集團在臉書應徵電腦工程師，並安排於3日上午8時25分搭機飛往泰國曼谷，分局偵查隊立即與刑大偵七隊前往桃園機場，並與航空警察局合作，順利找出受詐騙集團誘騙的30歲楊男、22歲邱男、26歲葉女、30歲蘇女、29歲巫男及21歲王男等6名被害人，經向被害人說明詐騙集團手法，6人才放棄登機。

三峽分局偵查隊長梁献堂表示，近期屢有詐騙集團以誘人廣告招攬求職者前往東南亞國家從事客服人員、資訊人員，但抵達當地始發覺被騙，隨後遭到拘禁、扣押護照等，警方後續將持續調查背後不法集團利用此手法詐騙國人出境，也呼籲國人不要輕信出國打工陷阱。