楊謹華主演恐怖片《民雄鬼屋》上映後掀起熱議，不只故事耐人尋味，更有影評狂讚片中的視覺設計和鏡頭美景：「一段一鏡到底的畫面，確實展現出高度的執行力與技術性！」片中「鬼屋CP」麥語彤和劉韋辰的戲份，則是在充滿恐怖懸疑的劇情中另一個可愛亮點，在泳池邊兩小無猜的模樣令觀眾心動不已。

彤彤最近總是在電影中飾演大明星的女兒，堪稱為「新生代國民女兒」，在《民雄鬼屋》面臨各種演技挑戰，為了詮釋中邪附身的模樣，她幾乎得讓不同的人格上身，展現令人驚豔的表演層次，這次要和劉韋辰演出學生情侶的CP感，她坦言自己生性慢熱，2人在片場原本都像陌生人，但因為在寒冬中拍攝泳池戲，同甘共苦後有了革命情感，她害羞說：「才慢慢熟悉起來。」

劉韋辰回憶對彤彤的第一印象，「是一個很漂亮的小孩」，但是彤彤比較文靜寡言，劉韋辰笑言兩人話題只能圍繞在韓星身上，「但也很有限，畢竟我覺得迷人的男明星對她來說都真的太老了！」直到最近劇組勤跑宣傳活動，他逐漸觀察到彤彤的另外一面，「彤彤平常其實很『ㄍㄧㄥ』，但在宣傳期間真的很緊張，倒是終於看到她很小鬼頭的那一面。」直呼：「很可愛！」

彤彤和劉韋辰近日一起到有影視媽祖保庇的聖興天后宮掛上108條紅線，祈求電影大賣，並現場發送紅線給影迷，彤彤也不忘提醒還沒進影廳看《民雄鬼屋》的民眾，「因為電影很嚇人，相信情侶或曖昧中的朋友看完片之後一定能和對方靠得更近！」電影也特別推出學生限定七夕試膽場，祝福大家能在七夕有情人終成眷屬。另外，2人也將和劇組在這週末南下前往新竹、台中和高雄等地參與影廳活動，歡迎粉絲關注電影官方臉書動態。

為搭配七夕情人節，《民雄鬼屋》連續兩日舉行學生限定七夕試膽場，歡迎和心儀對象或情侶約會一起進影廳，跟著「鬼屋CP」學長（劉韋辰飾）和小琪（麥語彤飾）延續片中兩人曖昧氛圍，該活動僅限於西門町限定的影廳和場次，憑學生證購票即可享電影票「買一送一」，今（4）日傍晚還有機會，學生族群千萬別錯過，詳細參加方式請以電影官方臉書公布資訊為主。