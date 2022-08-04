勇兔代言智能呼吸褲。（傳軒媒體提供）

勇兔代言智能呼吸褲。（傳軒媒體提供）

林筳諭（勇兔）出道13年，最近因演出《一家團圓》的「張家玲」備受觀眾喜愛，智能呼吸褲廠商更以7位數酬勞找上她代言，讓首度接下年度代言人的她開心不已，雖然4日是七夕情人節、5日是她生日，但男友張書偉也忙軋兩部戲，兩人已多日未見無法約會，「沒有規劃慶祝，他也忙，當然以工作為重，我去年休假一整年，現在難得可以搶錢，還是賺錢比較務實！」透露自己這兩天也都會在拍戲中度過。

勇兔表示，自己在《一家團圓》原本就演兩個角色，這陣子兩個角色又回來了，她從前一天早上10點出外景到今天中午抵達活動現場梳化幾乎沒時間休息，擔心自己狀況不好，只能央求經紀人「一定要給我時間洗澡」，經紀人因此為她訂了記者會場地的飯店讓她好好梳洗，短暫休息不到1小時，「有前輩說要趁我還年輕可以熬夜趕快熬一熬，但發現30初頭已經不像20多歲時那麼能熬夜了！最近背台詞背到腦筋都不太好使」，幸好去年健康檢查發現各項指數都滿好。

她說以前看到明星代言有人拍照幫打卡，自己都好羨慕，也期許自己有一天能有這樣的成績，結果終於在出道13年後，接下第一個年度代言，之後在高鐵車廂、公車都會看到她的代言影片及照片，「歡迎大家拍照打卡，我都會轉發！這也是我送給自己的生日禮物！」至於男友張書偉有沒有送禮？她說去年生日對方就送了她一台昂貴的限量腳踏車，已說好暫時不用再送禮了。被問這兩年有機會結婚？她表示：「都忙成這樣了，先以工作為主。」經紀人則透露她的工作檔期已經排到明年。

努力拍戲賺錢、從不喊苦的勇兔表示，媽媽在南部經營狗園、照顧流浪狗，「我想賺錢，幫她經營」，至於首支代言賺的錢她也打算存起來，「想買我的第一個房子！ 正要往這目標前進，雖然男友已經房子，我自己也要有」，她說台北市房價太貴買不起，目前鎖定新北市，希望是靠近山、有森林。

近日她飾演的真假「家玲」戲份吃重，坦言壓力大到常常吃不下，因為腦子太混亂，以前看前輩陳冠霖他們演同臉人很累，自己很是佩服，現在自己在演時，更是佩服他們，「台詞真的會記不住，冠霖哥真的很厲害、非常棒！」她說，昨天剛好拍到程雅晨飾演的霏霏遭報應，「真的很慘！我看了開始擔心假家玲之後會有什麼報應！當下幻想『我不會也變成這樣吧』，想像還有沒有更淒慘的報應」。問她有沒有最擔心的報應，她驚嚇地說：「我不要講！製作人看到會拿來嚇我，我們製作人很愛我，我Po什麼他們都會知道，然後寫進劇情」。