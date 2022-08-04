新北市立八里愛心教養院重度、極重度的身障院生們，克服身體侷限，創作出70多件陶藝作品，即日起28日在滬尾藝文休閒園區2樓滬尾故事館展出。

「陶藝．淘意」特展由院生以輪標舞滑出華爾滋，社會局副局長許秀能、市議員蔡錦賢、鄭宇恩和將捷文創休閒事業執行副總紀維綺等人，一起用陶藝搓條插入花器中，象徵正式開展。

在八里愛心教導18年的陶藝老師張耀全表示，手拉坏必須先定中心，接著開口、拉高、塑型，最後再修坯完成，這5個動作對一般人已經是挑戰，何況是對腦麻院生，但重度腦麻的阿琮一頭栽入手拉坏的創作，坯土垮了再重來，一次一次的練習，接受各種挑戰，如今他已有15年手拉坏的經歷。

阿琮在現場示範如何以「黃金右手」拉出淺碟花器，只見他全神貫注每一個細節，當輪盤轉動時，他右手巧妙細膩的調整，左手則緊繃揚起，現場民眾無不深受感動。

許秀能表示，感謝滬尾藝文休閒園區提供院生發光發亮的舞台，讓院生們有機會展現才華，八里愛心教養院不僅有陶藝，也有園藝、輪標舞、地板滾球等社團，讓每位院生都能適才適所發揮生命的潛能。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，這次特展共展出70多件作品，每件都是院生嘔心瀝血，除阿琮系列花器之外，還有許佩珊的陶板魚、陳人逸的鯊魚系列、小雪的海芋花鐘等，展出期間每周四下午還安排2堂輕黏土DIY，限量8名，由這群院生擔任小老師指導。