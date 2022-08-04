桂綸鎂領銜主演的《台北女子圖鑑》，呈現都會女子面對人生抉擇時的心境。（Disney＋提供）

改編自國際IP旗艦大劇《東京女子圖鑑》、由金馬影后桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，4日首度釋出1分鐘前導預告，記錄女主角北漂發展的心路歷程，看似光鮮亮麗的生活，一句「這是我想要的嗎？」道出忙碌追逐後內心的徬徨與迷惘。桂綸鎂第一次看完前導預告後表示：「最有感的是看到一個人的成長！」看到自己飾演的林怡姍從青澀但充滿熱情的模樣，在歷經各種挫折後回看初心，感觸良多。

暌違14年重返劇集拍攝的桂綸鎂說，每個人都在經歷成長的過程，都有青春懵懂、充滿熱情的時候，也有經歷社會磨練、跌倒挫折的痛苦，也有把人生看得更淡然、更從容的階段，但很難有一台機器將這一切記錄下來，也不會有面鏡子觀照不同階段的自己，如今能透過戲劇展現，非常難得。

桂綸鎂說：「林怡姍的核心本質是很善良、樸實的、充滿正義感，遇到不公平的情況會勇敢地表達出來。追求自己夢想的時候是果斷的，做決定幾乎不拖泥帶水，是個為了自己想追求的，勇敢向前的女生。」此外，小鎂認為林怡姍也是個懂得吸收並欣賞他人優點的女生，例如教導她的主管奕君（陸明君 飾），形塑了林怡姍在職場的姿態，讓她成為令人敬重的主管。

該劇呈現台北各地區生活面貌，小鎂表示，「台北有很多的可能性，你只要夠勇敢就能接觸到形形色色的人事物。在台北就是不斷地適應與調整，台北既快又慢，它不讓人一昧地追求世俗的成功，它也要求人相對地懂得生活。所以台北給林怡姍的養分就是在達到世俗定義的成功之餘，也能放慢速度，回望自己是誰。」

前導預告雖是桂綸鎂詮釋的林怡姍人生縮影，但在這趟追求自我的旅程中也有「台南幫」王柏傑、夏于喬和林思宇的陪伴，各集更有優秀演員擔任特別演出。今也首度公開女演員名單，包括楊謹華、天心、陸明君、李霈瑜、曾愷玹、姚以緹、連俞涵及張景嵐等，即將以各種樣貌的都會女性描繪出台北的「女子圖鑑」。

《台北女子圖鑑》故事主人翁林怡姍是個從台南永康到台北發展的女子，在前導預告中，帶出許多林怡姍的人生初體驗：第一次接到錄取通知的興奮、第一次被解僱失落，當然也有面對愛情該如何抉擇的苦惱，想得而不可得的心碎。劇情囊括職場、友情、家庭及愛情，講述那些當初抱著憧憬踏入都市叢林，四處衝撞而練就一身本事的異地求生之子，內容貼近當代許多北上發展青年的真實生活面向。全劇將於秋天在Disney＋上線。