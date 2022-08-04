近年來民眾環保意識抬頭，逐漸習慣自備環保杯出門，不只愛護環境，也有機會享受5折的買飲料折扣。但卻有飲料店店員抱怨，許多不衛生的客人使用沒清洗的環保杯，裡面不只有未喝完的其他飲品，杯口還佈滿了噁心污垢。文章一出後意外引來許多同行大吐苦水，甚至還有人碰過「乾癟小強」。

為了友善地球，環保署規定自7月1日起連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場業者，必須提供至少5元的價差優惠。不過一名飲料店店員，日前在論壇《Dcard》上不滿地表示，最近搭上5元折扣熱潮，確實有越來越多人使用環保杯，但卻有人拿來尚未清洗的杯子，曾在做紅茶時，發現杯子中還有客人早上沒喝完的咖啡拿鐵，當下只能直接報廢，整杯重做。

忿忿不平的原PO繼續說道，「還有那種喝萬年不洗杯子的，直接在對口生了一堆垢，超爆噁！用拿的我就想吐」，還有顧客會直接使喚店員幫忙刷洗杯子，讓原PO難以接受，「一杯紅茶30塊，你到底要我幫你把屎把尿到什麼程度？」。

最後，原PO強調，大部分人還是會攜帶乾淨的杯子，「不過這是最基本的吧」，他認為，客人想要省錢、想要環保，他都沒有意見，但前提是不要造成店員的困擾。

貼文曝光後引起網友討論，「笑死！是我就讓客人喝下那杯紅茶+拿鐵」、「到時候出問題又怪店家」、「請店員幫我把杯子裡面的水倒掉就已經覺得很拍謝了，怎麼敢叫人家洗杯子啦」。

不僅如此，還有同業留言加碼分享恐怖事件，「曾碰過有客人拿不鏽鋼保溫杯來買美式，高度剛好，我就直接放咖啡機下面接咖啡，拿給客人的時候看到有東西在飄，倒進水槽的時候才發現是海帶芽」、「遇過客人的環保杯裡，有一隻乾掉的小強」。