英國男星湯姆普里爾自編、自製、自演新片《士兵與軍官》，改編真實愛情故事，片中無名士兵與明星飛官的禁忌愛戀，更是讓觀眾看得揪心，在2位主角的俊美臉龐之下，也將展現讓人震撼的結實肌肉與身材，讓觀眾大飽眼福。並以優美的場面調度、刻骨銘心的禁忌愛戀，以及史特拉汶斯基的同名芭蕾舞劇為意象，反襯出蘇聯冷戰時期保守的社會氛圍，以及被壓抑的情感，一推出就成為橫掃世界各大同志及酷兒影展的口碑佳作。

大約10年前，導演彼得雷巴內透過塔林黑夜電影節創始人蒂娜洛克（Tiina Lokk）的介紹，偶然得知該片的原始真實故事。當時，俄羅斯影評人賽耶吉拉夫倫蒂耶夫（Sergei Lavrentiev）給了導演一本名為《羅曼的故事》的書籍，導演對此回憶：「我花費一個週末的時間，用我那蹩腳的俄語閱讀這本書，竟然讀到感動熱淚。這是如此親密又有力的真實故事，並且十分獨特。我從來都不知道蘇聯軍隊當中，會發生如此的禁忌之愛。今天，它仍然與俄羅斯和世界上的一切息息相關。」他也立刻意識到，他必須把主人翁「謝爾蓋」的真實故事給拍成電影。

於是，導演以這本回憶錄為起點，撰寫了劇本初稿。一位美國電影製片人隨後將他介紹給身兼演員與編劇身份、曾在《愛的萬物論》飾演艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）兒子的湯姆普里爾。這也讓導演立刻將這個故事給串連起來：「我與湯姆合作無間，但我們對電影有不同的拍攝技巧。」導演進一步表示：「我的優勢更善於分析，而湯姆則善於抓住真實情感。這是一次完美的合作，我們希望發展這個故事，將故事中的情感給真實傳遞出來。」於是他們展開研究，並在接下來兩年撰寫出劇本。

由於《士兵與軍官》改編自真人真事，核心挑戰就在於保留歷史事件的真實性，並對謝爾蓋的回憶錄不做任何扭曲，同時製作一部普羅大眾都能理解，以及跟他們切身相關的電影。本片故事背景儘管設定在蘇聯，但導演與男主角湯姆普里爾都認為這是一個深刻的當代故事。導演補充：「無論你的種族、宗教或性取向如何，愛在片中至關重要。我並沒有打算拍一部政治電影，我想講述人的故事，他們生活在一個專制、充滿敵意的社會，儘管處境不利，但他們仍然試圖找到真愛。」

刻劃一個追隨真愛與自由的故事，描繪兩位身份不同的俊美男子，在蘇聯冷戰時期，遊走在友誼與愛情的危險邊界。不僅風光入選BFI倫敦同志影展、香港同志影展，更榮膺台灣國際酷兒影展開幕片，門票才剛開賣就迅速完售。接連榮獲奧斯汀同志影展觀眾票選最佳影片、Frameline舊金山同志影展最佳首部影片，以及聖地牙哥FilmOut電影節最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角三項大獎肯定。該片9月2日在台上映。