2棵百年老榕樹，1棵長滿了許多下垂的氣根，另1棵卻連一根也沒有，且樹幹光滑。（張毓翎攝）

榕樹垂下的氣根非常茂密，蔚為奇觀。（張毓翎攝）

先人在2棵樹中間蓋一間土地公廟，成了附近居民、糖廠員工的心靈寄託。（張毓翎攝）

台南市後壁區烏樹林休閒園區，遊園五分車下車處，旁邊有一區不起眼的角落，豎立2棵百年老榕樹，但奇特的是，1棵長滿了許多下垂的氣根，另1棵卻連一根也沒有，且樹幹光滑，2樹神似夫妻互相依偎共生，因此被地方稱之「夫妻樹」，4日是一年一度的七夕情人節，吸引不少家庭或情侶來探訪、拍照。

烏樹林休閒園區以前是一座糖廠，其占地廣大，從大門駛入進到烏樹林車站，映入眼簾是一排排大樹，且園區綠蔭處處，民眾搭乘遊園五分車下車處，從右手邊望去，可見2棵高大的老榕樹，皆至少需5個成人才能圍住它，若走近細瞧，這2棵老樹緊密地共生，有如老夫老妻般的姿態。

園方說，2棵老榕樹，有1棵一大特點是長出大量的氣根，榕樹之所以會有氣根，主要幫助植物吸收空氣中的養分和水分，而原本細細長長的氣根，垂下來接觸到土面，便不斷增粗而成支柱根，看起來像是長滿鬍鬚的樣子，景象很壯觀，令不少遊客驚呼。

園方提到，不過讓人百思不解的是，另1棵老榕樹看不到一絲氣根，且質地光滑，好像這2棵榕樹也有男女之分。傳統民間信仰認為榕樹有靈性，所以先人在2棵樹中間蓋一間土地公廟，成了附近居民、糖廠員工的心靈寄託，每年農曆過年等重要節日都會祭拜。

不過2棵老榕樹的起源和樹齡，迄今仍是一個謎。園方說，烏樹林糖廠建於1910年，但這2棵樹並不是台南市政府列管的老樹，只知道早在糖廠建廠前就存在，推估樹齡一定超過100年，長久以來2樹互相依偎、扶持，也堪稱是模範夫妻的典範。