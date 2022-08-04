台中市議會定期會4日進行110年度台中市總決算暨附屬單位決算綜計表審核報告，藍營議員李中、黃馨慧等人批因林佳龍時代的錯誤決策，造成現今的財政負擔；綠營議員陳淑華、林德宇則表示，盧市府執行能力不彰，結果歲出經費剩餘金額占比高，明顯看到盧市府4年來預算保留數高，執行力差、計畫停擺，財政結構也沒有改善。

審計報告書中指出，台中市2021年總預算執行結束，歲入決算審定數為1429億8364萬餘元，歲出決算審定數為1423億7264萬餘元，歲入歲出相抵有賸餘6億1099萬餘元，但仍不足以彌補以前年度累計225億多元的短絀。

藍營議員李中、黃馨慧表示，林佳龍時期留下一堆弊案，水湳中央公園微氣候案、外埔綠能園區等，這幾年陸續遭到審計處糾正，但審計處的報告都只有把事情列出來，沒有向議會報告如何懲處這些失職政務官與事務官。

議員陳淑華痛批，盧市府預算浮編虛編，議會給太多預算都執行不出來，包括智慧營運中心計畫停擺，到現在快4年過去計畫還是嚴重落後，明顯看到盧市府4年來預算保留數高，執行力差導致計畫停擺，財政結構也沒有改善，認為審計報告要清楚表達盧市府在預算編列執行上有什麼問題。

議員林德宇也指出，台中市審計處所提的審計報告列出市府建設局、農業局、社會局等局歲出賸餘經費比例及數額偏高，預算執行不力，且第二預備金動支保留比例高達66.67％，不循正常年度預算編列執行，市府應加強預算執行率。

台中市政府主計處則回應，110年歲出決算審定數比預算數減少82億2000多萬元，主要是辦理業務撙節支出、補（捐）助或委辦計畫受疫情影響致經費結餘、實際進用員額較預算員額少、營繕工程與財物採購發包結餘等原因；另歲出預算保留成長，主要是營繕工程因原物料上漲致無法如期發包、須籌措經費辦理變更設計，嚴重影響工程進度。