一名姜姓香港僑生到埔里鎮夾娃娃機店消費，發現有機台以遊戲模式夾物，先取得物品上密碼，才能解鎖打開機台獲取商品；姜男卻用取巧方式，用手機閃燈、相機等，隔著機台玻璃取得密碼成功拿走商品，台主發現提告。姜男辯稱是取巧而已，南投地院認為他作法非正常遊戲流程，判竊盜罪成立處拘役20天，緩刑2年。

姜姓香港僑生於2019年11月14日晚間9時許，開車到埔里鎮一家夾娃娃機店，發現有娃娃機台以「新日式玩法」宣傳，用遊戲方式將原本機台內的商品，變成貼有密碼的軟式棒球，讓消費者夾取棒球後，以便得到1組密碼就能解開機台玻璃櫃的密碼鎖。

姜男意外發現軟式棒球上貼著的紙條，是用手寫方式，若利用燈光直接照射，就算隔著玻璃，還是可以隔紙隱約看見密碼。姜男利用手機閃燈照射並拍照，再把照片拉大研究成功取得密碼；他便打開機台拿走價值1480元，日本正版的海賊王公仔。

翌日徐姓女台主到店內整理機台，發現公仔已被取走，起初不疑有他補充商品，卻發現軟式棒球並未有被取出跡象，經調閱監視器查看，發現是被人以非遊戲規則方式拿走，氣得到埔里分局提告竊盜。姜男到案後，坦承以上述方式取得密碼，並承認有拿走公仔商品，並已經變賣。

姜男警訊中否認竊盜行為，辯稱只能算是取巧；姜男辯稱如有不法意圖，就不會開車到店外，還讓監視器拍下畫面。檢方認為是竊盜行為，依法提起公訴。法官認為，姜男取得商品方式，並非台主規定「正常遊戲流程」，竊盜罪成立要件，是趁被害人不知不覺情況下，以和平方式取得財物，因此認定姜男有罪。

法官認為，審酌被告是來台就讀大學的香港僑生，無前科，竊得公仔價值1480元，已與被害人以8000元和解給付；依竊盜罪判處拘役20天，緩刑2年，以勵自新，全案可上訴。