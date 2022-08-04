民進黨新北市長參選人林佳龍今（4）日上午受訪時表示，對於基隆捷運新北應該更積極，承擔必要的預算，不要因此拖延到完工的時程；對此，除了新北市長侯友宜下午回應，新北將會負起責任外，新北捷運局也發布新聞稿指出，基隆捷運目前由交通部鐵道局主辦規畫中，新北當然同意未來在合理公平的分攤機制下負擔經費。

對於基隆捷運的預估經費出爐，台北市、基隆市都分別允諾將負擔40.5億、17.7億，因此林佳龍上午接受訪問時，表示新北市對於基隆捷運應該要更積極承擔，不要造成基捷的完工時程受到拖延。

有關林佳龍的發言，新北市長侯友宜下午受訪時回應，未來不管是興建、營運，甚至是經費的負擔，都會扛起責任，只拜託中央趕快迅速核定。

侯友宜強調，汐止人等了這條解運已經等了20年，好不容易現在有汐東線，而且又要跟基隆捷運合併在一起，所以希望中央能快速核定，新北市一定會承擔起所有責任。

而新北捷運局下午也發布新聞稿指出，基隆捷運計畫是中央規畫推動之計畫，歷經6年尚未核定，林佳龍擔任交通部長時，是由中央全額負擔經費，但最新規畫的優化路線只到八堵為止，與林任內的方案不同。

新北捷運局說明，汐東捷運與基隆捷運共軌段部分，新北市已主動配合釐清經費分擔。但基隆捷運概編經費425億元，也須根據目前營建產業狀況檢討是否足以支應。

且台北市段高架捷運改為地下型式之經費差額，在新北市境內該由誰負擔，基隆市是否亦負擔基隆段部分等均尚待研商，新北捷運局強調，在合理分配機制下，新北市當然願意配合中央研商討論分擔。