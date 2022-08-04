美股再啟動攻勢領漲，4日主要股市一片紅，但台股獨悲情，開低震盪收黑，外資賣超並偏匯出不變，拖累新台幣續貶，連四天挑戰3字頭，最後仍是央行進場調節阻貶，力守2字頭，終場收在29.994元1美元，貶值0.4分，總成交量縮小至9.76億美元，為逾半個月單日最小量能。

外匯交易員表示，美股因企業財報傳佳音，及聯準會官員認為經濟有機會軟著陸，提振市場情緒，恐慌指數VIX跌破22，四大指數開高走高全部收紅，但台股受大陸軍演影響，一度重挫231點，隨權值股跌幅收斂，最後下跌74點至14,702點，新台幣跟前三天一樣，全日幾乎都在30元價位，直到尾盤央行調節阻貶，堅守2字頭防線。

外匯交易員指出，外資並未因大陸軍演展開大逃殺，反而進一步縮小賣超台股力道至42億元，匯出量能也明顯減弱，反應在成交量大幅下滑，短線預料股匯市仍偏觀望保守，靜待下周可望重返常態，新台幣應是延續區間整理格局居多。