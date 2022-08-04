為善盡企業社會責任，鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，合庫不僅已提供多年的研究獎金，同時今年更擴大參獎的論文題材範圍，包含資訊揭露、開放金融、公平待客、金融創新、金融科技及環境、社會與公司治理原則（ESG）等，皆為目前金融界關注的重要議題，今年並有22名學生獲頒獎金，對此合庫在3日舉辦2022年度的研究獎金頒獎典禮，除了由董事長雷仲達頒獎，並特別邀請國發會主委龔明鑫，以「數位與淨零轉型趨勢與策略」為題，進行專題演講。

合庫從1954年就已經開始舉辦這項獎勵活動，累計獲獎學生共有859名，所頒發的獎金超過新台幣977萬元。合庫也指出，2022年度申請情形較往年踴躍，申請人包括台大、政大、清大、陽明交通等各校優秀學生，經評審後共計22名學生獲獎，其中博士班研究生1名，可得獎金30,000元；碩士班研究生14名，每名可得獎金25,000元；大學生7名，每名可得獎金18,000元。

在極端氣候日益明顯，風險漸趨嚴重之下，合庫也積極打造永續的金融環境，包括已在2022年3月30日正式簽屬赤道原則，成為我國第一家以金控名義簽署加入的公股金融機構，同時於7月8日簽署加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi），為臺灣首家承諾將遵循SBTi設定減碳目標的公股金控，此外亦同步在行之數十年的研究獎金提供上，彰顯積極履行永續發展的行動與決心，並希望藉由研究獎金的舉辦，能繼續激發學生的創新思維，鼓勵產學合作，進而帶動金融業的茁壯。

目前不少金融機構都有提供研究獎金，對此合庫也特別說明，合庫研究獎金的最大特色是沒有限定必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，就可以提出申請。

而隨著國內高等教育的普及，合庫指出，現在獎勵對象也從大學生擴大到碩士班、博士班研究生，給獎金額也不斷提高，對此也歡迎各大學四年級以上及碩、博士班學生在下一個年度繼續踴躍報名。