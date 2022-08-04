房地產「代銷天王」海悅國際（2348）業績報喜！受惠精準行銷策略全面發威，今（4）日最新公布的前七月營收，累計達26.68億元，改寫史上同期最高成績；海悅表示，目前在手代銷案達2,000億元的高檔水位，未來業績成長動能無虞。

海悅國際今天公布7月合併營收，達3.41億元，年增率8.27％；累計1～7月合併營收26.68億元，比去年同期小幅成長1％，再度刷新史上同期最高紀錄。

海悅表示，在央行升息、經濟下行環境，建商、民眾購屋趨謹慎，然而海悅代銷業務持續擴大，站穩南部代銷產業市場，隨著全台各地銷售中建案業績挹注，推升7月合併營收3.41億元，年增率8.27％。

目前海悅貢獻營收的主要代銷案，包括：台北市《敦仰》、《擎天森林》、《聯上澐朗》、《璞真之道》、《國雄中正》，及新北市《大同莊園3》、《和峻樹學院》、《榮馥大苑》、《新莊科達花園》、桃園市《大華首捷》、《青上之河》、新竹縣《誠佳竹科臻邦》、台中市《浩瀚湖濱城》、《元鈞坐忘山》、台南市《桂田磐古2》、《湖映白》，與高雄市《國城友樂市》、《國城定潮》等。

海悅累計1～7月合併營收26.68億元，與去年同期持平，主要成長動能，為全球性通膨、央行啟動升息半碼，加上本土疫情干擾，經濟下行風險，以致台灣房市的交易量趨緩，雖鋼材價格下調，但缺工造成工資上漲，其營建成本下修亦有限，全台房價將趨於鈍化；惟美國聯準會（Fed）於7月決議將將基準利率調升3碼，全球緩升息、穩物價趨勢，台灣利率將呈現緩坡走勢，對於首購、換屋等剛性需求，仍是房市主力的購屋族群。

海悅專注本業，今年全台在手案量維持2,000億元的高檔水位，目前已簽約預計推案的建案有，台北市《聯洋南京復興》、《聯上天母》、《三圓台北之星》；新北市《新潤青樺》；桃園《興富發鉑悅》、《百俊中路案》；新竹市《春福大雋》；台中市《達麗冶翠》、《慶仁林境》、《由鉅大恆》、《鉅陞台灣大道案》、《大華縱橫》；台南市《松丹達麗》、《和紘新東琚》、《浩瀚無極》、《博元南科悅揚》，與高雄《達麗雙子星》、《三發首席大院》、《港灣1號院》、《城揚保靖段》、《城揚美東段》等，因此代銷本業來源無虞，以期升息緩坡，購屋信心回溫，憑藉大數據精準掌握消費者的購屋需求，進而提高購屋者意願。