大陸海關總署3日宣布暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入，許多人認為是因應美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的抵制行動。農業專家「Lin bay 好油」則說明，其實今年農產品輸陸的氛圍本來就很慘！

Lin bay 好油在臉書粉專發文表示，根據農委會數據，去年芒果輸陸的數量是2103公噸，今年只剩原本的4%、83公噸，就是因為兩岸氛圍不好，「他沒有禁止，但你要不要賭？」由於沒人知道能不能順利清關，所以往年的文旦大戶都要求對岸業者先付錢，「如果不能清關不負責」，因此外銷訂單相當少。

Lin bay 好油指出，除了外銷，內銷狀況也很緊張，柚子要好吃通常在白露（今年9月7日）左右採收，今年中秋節是9月10日，照節氣來採收只剩4天可以發貨，根本來不及；另外今年品質又受到一直午後雷陣雨的影響，果實吸水膨脹，所以今年文旦面臨品質不太好、銷售期短、外銷受挫的情況。

Lin bay 好油提到，其實農委會對這個情況很清楚，開會討論後選擇擴大加工補貼，「所以中國突然禁止進口文旦對外銷影響真的不大，因為本來大家都不看好今年的文旦輸中，今年的問題是白露到中秋太短了」。