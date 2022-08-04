中華隊陳柏笙個人3安「猛打賞」並貢獻3打點。（中華棒協提供）

第6屆世界盃U12少棒錦標賽今天展開超級循環賽，中華隊複賽首戰火力全開，陳柏笙「猛打賞」、陳瑞鑫敲出中華隊本屆賽事首轟，以16比1提前4局「扣倒」多明尼加，複賽取得2勝1敗。

中華隊與多明尼加同樣帶著1勝1敗挺進複賽，昨天中華小將趁著休兵日前往奇美工廠體驗做鳳梨酥、肉包，稍稍放鬆緊繃心情。今天複賽首戰推出左投高品瀚先發，雖然他在首局就挨了陽春炮失分，但他很快回穩。

1局下中華隊展開反攻，吳聖智內野安打，1出局後陳瑞鑫安打打回追平分，歐子喬、高品瀚連續獲得保送，陳柏笙再補上帶有2分打點的安打，一棒取得領先。

2局下多明尼加投手出現亂流、加上守備也頻頻發生失誤，中華隊一口氣打了12個人次攻下8分，3局下中華隊首位上場打擊的陳瑞鑫敲出左外野陽春炮，這也是中華隊本屆U12首轟，中華隊單局再添5分，4局上第3任投手葉宇翔成功「關門」，最終中華隊提前4局結束比賽。