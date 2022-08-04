美國總統拜登7月中旬出訪沙烏地阿拉伯會面王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），雖然未能獲得對方保證增產石油，但白宮官員仍持樂觀態度。然而，OPEC+周三（3日）宣布，每日增產10萬桶石油，相對需求根本杯水車薪，專家表示，這等同賞了拜登政府一記耳光。

CNN報導，拜登曾在2019年痛斥沙國是一個「賤民國家」，但現在迫於經濟上的現實，出訪沙國並與沙爾曼「碰拳」，雖說沒有得到石油增產上的回應，不過白宮官員對此樂觀預期，正走在事成的路上。

殊不知，沙國周三雖然宣布增產石油，但僅「象徵性」的增產10萬桶／日。這對於一個每天消耗1億桶石油的世界，根本無濟於事。

對比OPEC+宣布6月下旬日增產64.8萬桶石油，諮詢機構Rapidan Energy Group總裁麥納利（Bob McNally）表示，這創下OPEC+史上最小增產幅度，產量小到幾乎沒有感覺，「OPEC+做到最低限度的增產，市場將其解讀為沒有完全拒絕，這是一種『象徵性』的姿態」。

而許多分析師將沙國此舉形容為「對拜登政府賞了一記耳光」。大宗商品數據公司Kpler美洲首席石油分析師史密斯（Matt Smith）表示，拜登這趟與沙爾曼會面的行程沒有任何成效；瑞穗證券能源期貨副總裁約格（Robert Yawger）也對OPEC+這樣的增產幅度感到驚訝。

報導補充，OPEC+除了被解讀為不給拜登面子以外，實則也有正當理由。隨著經濟衰退預期不斷加劇，引起石油市場對能源需求減弱的隱憂。美國油價周一創下5個月低點，減緩OPEC+加大增產力道的壓力。

另外，石油市場愈發質疑OPEC+需要多少資源以增加產量。OPEC+一直低於生產目標，引發外界矚目，除了沙國和阿拉伯聯合大公國以外，仍有多少產能閒置的問題。

OPEC+周三的聲明指出，石油產能過剩，可利用性十分有限，所以需要非常謹慎的控制產量，以防未來出現嚴重的斷供情形。

報導稱，不管OPEC+小量增產背後的原因為何，難以想像拜登在心不甘情不願的情況會面沙爾曼，有真正獲得他預期的成果。